線上學習是趨勢，成功大學磨課師數位課程深獲好評。(曹婷婷翻攝)

數位學習是現代不可忽視的教學趨勢！拜數位網路教學興起，也讓學習更有彈性。成功大學103年起發展大規模線上開放式課程(Massive Online Open Courses，MOOCS；簡稱磨課師課程)，至105年已錄製40門課程並在EWANT(育網)、ShareCourse(學聯網)平台開課，近期將與中華開放教育平台、TaiwanLife簽約，期望透過台灣4大磨課師平台，進一步提升成大數位課程能見度。

成大103年起申請教育部磨課師計畫，連續3年得到教育部補助，此外，校內更另外提供充份學費，添置錄影設備及成立錄製團隊外，更擬定相關辦法鼓勵更多教師投入。

據統計，成大磨課師數位課程推出至今，已有25萬多名學習者(超過100多個國家)觀看，學習者年齡以18至24歲為大宗(約70%)；續看率除台灣觀看者外，中國(45%)及泰國(42%)的族群分別居第二、三位。

值得一提的是，成大物理治療系陳文玲老師教授的「日常疼痛控制」(瀏覽人次:18,241人;註冊選修:1,051人)，以及藝術所楊金峯老師錄製「流行音樂賞析與實務」，分別獲學聯網和育網推選為105學年度熱門課程。此兩門課程與體育健康與休閒研究所林麗娟老師教授「運動團GO」等三門課程，已受邀至中國大陸慕課平台開課，日前已完成相關簽約程序，將於106年9月正式上線。

成功大學副教務長王士豪教授表示，除持續錄製具成大特色之通識及專業課程外，磨課師團隊亦規劃錄製極具教育價值與文化傳承目的之講座，並將進一步學程化磨課師課程(包含國際經營管理學程、國際醫療器材學程、資訊應用學程、特色通識課程、和產業學程等)；期望透過多元化的數位教材與課程，善盡成大之社會教育責任。

成功大學掌握科技發展趨勢，多年前即嘗試線上教授，從同步和非同步的開放式數位課程開始發展，逐步整合校內課程教材及演講影音的建置，於103年起推動大規模線上開放式課程(磨課師課程)。磨課師課程是由5至10分鐘之分段單元課程影片組成，配合即時線上討論與回饋、線上虛擬實驗、線上練習與評量等課程設計，學習者可自行安排上線學習的進度；授課教師也得以邀請同學於上課前先自行進行數位學習，再於實體教學時進行師生討論與互動，達到多元學習成效。

(中時)