西藥吃完2小時才能吃中藥 衛服部推安全吃中藥教材
從養身、治病，食藥署統計，台灣民眾每年時令進補吃進的中藥材，一年就吃進約四到五公噸，為加強民眾用藥安全，衛服部委託台北醫學大學編制「中藥用藥安全─停看聽選用」影片，告訴民眾吃完西藥過兩小時才能吃中藥、且中藥材樣態多，一定要到合格的中醫藥局「抓藥」，避免吃到來路不明的中藥。
衛服部中醫藥司司長黃怡超表示，台灣中藥材一年進口4萬至5萬公噸，其中最多來自中國大陸來，其他還有中亞地區等，進口都需查驗，去年開始中藥材訂定通則，重金屬等都有限量，接下來將訂出農藥的規格。
科長游婉如表示，很多人生病時看西醫拿到藥，都會認真看藥袋上的資訊，但拿到中藥卻以為中藥溫和，而任意食用。
因為對中藥的認識不夠多，衛服部因此委託北醫大編撰包含兩項數位學習課程、四項公版教材投影片和十張情境海報，利用「停看聽選用」的核心能力，內容由各中西醫醫師協助審稿。
光碟內容中，包含教育同時吃西醫和中醫的藥時，要先吃西藥，間隔兩小時，再吃中藥，避免產生交互作用；且服用藥品不能喝可樂等，只能搭配白開水。教育例如同時吃西醫和中醫的藥時，要先吃西藥，間隔兩小時，再吃中藥；且服用藥品不能喝可樂等，只能搭配白開水。
游婉如表示，「停看聽」的概念就是，「生病不要怕、病情講清楚、看合格醫生、中藥勿亂用、醫囑要順從。」生病不要慌張，看中醫，要先清楚要買什麼藥，接下來要買對藥，到合格的中醫診所買，並買正確的藥，因中藥偽藥也不少，到合格的中醫藥局才能避免買到偽藥。同時一定要講清楚病情，並順從醫囑，即使是湯藥也要按照醫囑吩咐按時吃。民眾若對教材內容有興趣，可至衛服部的中醫藥司網頁下載。
(中時)
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