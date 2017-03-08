WBC》宋家豪掛帥抗荷 林琨笙先發蹲捕

中華隊先發陣容。

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背負輸不得的壓力，中華隊將在今天（8日）晚間5點30分於首爾高尺巨蛋進行第2戰，交手已取得1勝的荷蘭隊，中華隊推出旅日投手宋家豪先發，荷蘭隊則排出前統一獅洋投吉爾（Jair Jurrjens）迎戰。

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中華隊昨日在經典賽首戰以7比15不敵以色列，先吞1敗，荷蘭則是在首戰以5比0完封地主韓國，中華隊若要晉級8強，此戰非贏不可。先發陣容方面，中華隊先發投手為宋家豪，「抗荷英雄」潘威倫將在牛棚待命，捕手則由林琨笙取代鄭達鴻，其餘打線沒有更動。

(中時電子報)