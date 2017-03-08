小米面臨市場困境 雷軍：全球化急不得！

小米科技創始人、董事長兼執行長雷軍在全國人大會場前接受媒體採訪。(圖/新華社)

中國大陸正在舉行全國人民代表大會第五次會議，小米科技創始人、董事長兼執行長雷軍也以人大代表的身份與會。他於現場對媒體表示，小米在海外的銷售市場的確面臨困境，因此認識到，全球化是急不得的事情，並稱2016年是小米的「補課元年」。

據日經新聞網報導，雷軍6日在北京參加全國人大會議，趁媒體齊聚的機會，召開一次小型記者會，也向大眾說明了小米公司的營運狀況。

雷軍說：「小米在三年前比較著急，在沒做好評估的情況下，一下子開闢了7個市場，期間遭遇各種困難，損失慘重。但也從中意識到，經營全球市場需要長期投入，必須瞭解各國的政策、環境、競爭條件，沒有花兩、三年時間是難以成功的。」

雷軍強調：「最糟糕的時間點已經過去，在吸取先前的經驗下，小米將市場主力聚集到印度，並且已有所突破，而今年拓展的重點包括印尼、俄羅斯、烏克蘭、越南等地區。」

此外，雷軍也對今年的營運目標提出期許，希望2017年銷售額達到人民幣1000億元（約合新台幣4500億元）。

(中時電子報)