北市大同區民生西路迪化街至環河北路段試辦調撥車

為改善民生西路下午尖峰壅塞現象，台北市交通管制工程處3月21日起於民生西路（迪化街至環河北路）西往東內側車道試辦調撥車道供東往西方向車輛通行，實施時段為「平日下午3點到晚上7點」，期透過增加道路容量提升車流紓解效率，呼籲駕駛人行經該處時，確實遵循現場人員指揮行止。

北市區藉由民生西路可通往環河北路快速道路連結新北市區，惟民生西路目前僅有2車道可供車流通行往西上匝道往三重、永和、萬華、板橋等地區，經觀察該路段下午尖峰時段東往西車流壅塞，因此，交工處自3月21日起，將於民生西路（自迪化街起至環河北路止）平日下3點至晚間7點試辦西往東內側車道實施調撥車道管制，調整後將可增加東往西方向車流通行空間，減少該方向停等車隊長度，提升民生西路東往西方向車流紓解效率。

(中時)