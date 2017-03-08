程序問題若不改 林鈺雄不排除退出國是會議
司改國是會議委員、台大教授林鈺雄今日投書，質疑議題遴選標準，分組會議後受訪則表示，籌委會應公開、透明、直接說出遴選議題、人選的資料與標準為何，否則會議的正當性屢遭質疑，無助會議進行，若正當性、程序問題無法獲得解決，不排除退出國是會議。
林鈺雄也指出，司改議題太多而時間有限，以這兩次開會經驗，一個議題討論時間不超過40分鐘，司法官年金議題占3/1個議題，換言之，14分鐘就要解決司法官未來長久的年金制度，「非常荒唐！」
針對司改國是會議的定位問題，林鈺雄也希望籌委會能夠釐清，究竟是諮詢性質或是決議對執政黨、國會有拘束力，如果是有拘束力的會議，「大家可以想像嗎？14分鐘決定出來的變成執政黨司法年金政策，我完完全全無法理解！」
林鈺雄還指出，只有籌備委員可以列席其他分組會議，國是委員無法列席，但最後卻是要所有國是委員一起表決96個議題，如果國是會議的定性始終無法釐清，他不可能跟著表決
林鈺雄進一步表示，民眾都期待法官審理前看好訴訟資料，司改國是委員開會前不也應看完所有資料，但光第三分組，每天的資料都增加好幾百頁，到底有多少委員可以看完？
林鈺雄說，「我們不是職業司改家，都有全職正職；我們很想把事情做好，但議題不刪減，就不可能把事情做好，看完資料都不太可能，何況真正了解？」是否繼續參與，要看正當性、程序問題的發展。
(中時)
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