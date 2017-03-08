漂亮寶貝楊宜蓁生女兒 靠「床」上運動恢復身材
昔日的跆拳道「漂亮寶貝」楊宜蓁，昨日受邀出席體育署推出的女性動起來活動時表示，半年前生下第二胎女兒，平日忙著照顧兩個小孩都沒有時間運動，只能利用小朋友睡著的時候在床上做伸展動作，如今已恢復往日苗條身材，可見得運動對女性朋友有多麼的重要。
體育署8日找來已經退休的跆拳道三位國手，目前是新北市議員的洪佳君表示，「我現在是4個小朋友的媽媽，雖然忙著做選民服務，但仍會找時間運動，至今還是維持著選手時代51-55公斤量級，身材一點都沒有變，甚至還有腹肌喔！」
在北市大任教的楊宜蓁笑容甜美說，現在真的好忙，在家要照顧兩個小孩，唯一能利用的時間就是等到女兒睡著時，在她的身旁輕柔的做些伸展操，或許是有運動員的底子，所以恢復的時間非常快。
退休後專攻美容事業的蘇麗文認為，女性朋友通常都會說要工作、照顧家庭而沒有時間運動，在此呼籲做丈夫的男性朋友要多做家事，女性朋友則要像「擠乳溝」般盡量擠出時間來做運動，維持好身材才有健康人生。
(中時電子報)
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