蘇嘉全：推動台法經貿合作 連結國際
立法院長蘇嘉全今天表示，希望能夠繼續協助推動台法關係、加強經貿合作，與文化、觀光等交流互動，讓台灣有機會與世界各國增進彼此之間的連結，貢獻台灣的力量。
蘇嘉全今天在國民黨立委王育敏、民進黨立委吳焜裕等人陪同下，接見法國參議院國土整治暨永續發展委員會主席莫海（Herve Maurey）等一行4人。
蘇嘉全表示，法國是台灣在科技以及創新研發領域，除美國外最大的合作對象，他也提到自己在20年前就到訪過法國巴黎，這個美麗、繁華的城市讓他留下非常深刻的印象，相信現在法國一定更加進步與繁榮。
他指出，台灣是個國土面積不大的國家，相較於法國差了將近20倍，而全台灣2300萬左右的人口，相比其他國家也不多，但是台灣的經濟能量卻在世界上名列前茅，在瑞士洛桑管理學院的評比中，台灣經濟競爭力在第14名，希望在經濟動能持續向上攀升的情況下，也要讓國家永續發展。
蘇嘉全說，台灣人民都非常期待國家能夠永續發展，所以新政府上任後，便訂定了「2025非核家園計畫」，期盼在2025年將所有核能發電方式改為從綠色能源來作為發電主力，像是風力及太陽能發電等，新政府正在積極推動中，而法國有很多好的永續發展基礎，希望未來兩國能夠充分合作，讓台灣未來成為非核家園。
蘇嘉全也當面感謝莫海，過去在聯合國氣候變化綱要公約締約方大會上（UNFCCC COP22）致函聲援台灣與會，讓全世界知道台灣人民的努力。
他期盼莫海以及參議員，能夠繼續協助推動台法關係，包括簽訂雙方經濟合作協議（ECA）及雙邊投資協定（BIA）等經貿合作，同時從文化、觀光、科技、環保及永續發展等各項議題上強化交流互動，讓台灣有機會跟歐盟乃至世界各國增進彼此之間的連結，進而貢獻台灣的力量。1060308
(中央社)
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