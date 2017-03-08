獼猴稱霸 探索壽山獼猴生態

我要評比

看過群猴爭風吃醋、爭王、猴鬥的過程嗎？高雄壽山自然公園籌備處拍攝1部長53分鐘的影片紀實探索生態奧秘的影片已經上架，民眾可以在國家書店選購。

長53分鐘的影片以獼猴為主角，描述獼猴家族高位階雄猴、群外雄猴進入該猴群的過程，還有母猴無微不至的呵護幼猴及同儕間的互動等有趣的畫面，尤其高質感配樂，將獼猴家族的行為、表情一一呈現，非常生動。

高雄壽山獼猴數量約1400隻的獼猴，猴群如何打鬥爭王奠定牠的地位，過程是激烈、血淋淋。

壽山自然公園籌備處秘書許書國今天指出，1400多隻獼猴分屬於近40個族群，牠們平日相安無事，但是季節性的猴王爭奪戰，都是激情、慘烈的上演，最終奠定猴王地位。

影片還有獼猴群聚理毛，也有母猴疼惜小猴，充滿母性光輝的一面，更有群猴撒潑、逗樂，飛竄樹梢林間享受幕天席地的畫面，樂趣無窮。

「野性壽山—臺灣獼猴生態紀實」影片，片長53分鐘，由攝影師廖東坤導演拍攝，影片追蹤同1個獼猴家族，透過鏡頭日夜觀察，藉不同角度探索壽山猴群的習性，非常有趣。

影片同時傳達尊重生態，不餵養、和平共處的理念。1060308

(中央社)