獼猴稱霸 探索壽山獼猴生態
看過群猴爭風吃醋、爭王、猴鬥的過程嗎？高雄壽山自然公園籌備處拍攝1部長53分鐘的影片紀實探索生態奧秘的影片已經上架，民眾可以在國家書店選購。
長53分鐘的影片以獼猴為主角，描述獼猴家族高位階雄猴、群外雄猴進入該猴群的過程，還有母猴無微不至的呵護幼猴及同儕間的互動等有趣的畫面，尤其高質感配樂，將獼猴家族的行為、表情一一呈現，非常生動。
高雄壽山獼猴數量約1400隻的獼猴，猴群如何打鬥爭王奠定牠的地位，過程是激烈、血淋淋。
壽山自然公園籌備處秘書許書國今天指出，1400多隻獼猴分屬於近40個族群，牠們平日相安無事，但是季節性的猴王爭奪戰，都是激情、慘烈的上演，最終奠定猴王地位。
影片還有獼猴群聚理毛，也有母猴疼惜小猴，充滿母性光輝的一面，更有群猴撒潑、逗樂，飛竄樹梢林間享受幕天席地的畫面，樂趣無窮。
「野性壽山—臺灣獼猴生態紀實」影片，片長53分鐘，由攝影師廖東坤導演拍攝，影片追蹤同1個獼猴家族，透過鏡頭日夜觀察，藉不同角度探索壽山猴群的習性，非常有趣。
影片同時傳達尊重生態，不餵養、和平共處的理念。1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。