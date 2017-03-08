李元簇辭世 李登輝指示協助辦理後事

前副總統李元簇今晨辭世，享壽94歲。前總統李登輝基金會秘書長王燕軍表示，李登輝知道此事感到不捨，也很感謝當初執政時李元簇的協助，第一時間已指示基金會要全力協助後事。

李元簇在1990年經國民大會選舉為中華民國第8任副總統，協助當時的總統李登輝推動憲政改革。李元簇任副總統，當時被李登輝稱讚：「好的副總統，就是沒有聲音的副總統。」因此被定位為「無聲的副總統」。

李登輝基金會秘書長王燕軍今天表示，李元簇在任時期對於李登輝協助很大，李登輝也很難過，也回憶起當初李元簇的大大協助和對國家的貢獻。

王燕軍表示，今天上午10時左右，電視跑馬燈出來後，李登輝知道此事，指示基金會全力協助家屬處理後事。1060308

(中央社)