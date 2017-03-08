民團質疑核二廠排廢水 原能會採樣檢驗

我要評比

有民間團體懷疑核二廠排放污染廢水，出海口出現黑色沉積物，以偵測器（圖）檢驗，測出人工核種，原能會表示，下午將採樣檢驗，預計報告1個月出爐。中央社記者王朝鈺攝 106年3月8日

有民間團體懷疑核二廠排放污染廢水，出海口出現黑色沉積物，以偵測器檢驗，測出人工核種，原能會表示，下午將採樣檢驗，預計報告1個月出爐。

北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖表示，經溯溪而上後，發現溪流從核二廠減容中心旁的排水溝匯入後開始被染黑，溪流灣入廠區，溪底布滿銅綠色物質。

郭慶霖去年3月19日偕同紀錄片金山紀錄片工作者蔡宇軒，攜帶輻射偵測器，前往出水口和排水溝檢測，期間偵測器不斷發出警報聲響，測出Ir-192、Cs-134、Ho-166等核種。

原能會今天邀集各民間團體，在核二廠舉行「平行監測會議」，台電回應，減容中心原本的設計就不會排放任何廢水，所有包含民生廢水在內，都會運回廠區處理。

原能會輻射防護處長黃景鐘表示，初步研判不一定是輻射異常，推測可能是儀器的特色所致，需配合下方顯示的數值才能判斷。原能會保健物理科長鄭永富說，儀器只能執行初篩，要確認是否存在這些核種，必須將樣品拿到實驗室精密檢驗後才能確認。

原能會下午將應民間團體要求檢驗地點，前往包含排水溝上游、下游和出水口等處，採集土壤、草樣和水樣後，委託核能研究所、清華大學、輻射偵測中心、台電公司放射試驗室，執行加馬能譜分析，預計需耗時1個月。

不過，郭慶霖質疑檢測單位的公正性，希望能將試樣送到國外實驗室檢測，原能會表示，每個試樣會分為2份，1份送實驗室，另1份備用，可供民間單位自行送到第三方單位檢測，或委由原能會代送驗。1060308

(中央社)