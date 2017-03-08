花蓮新城彩券行狗來富 3度開頭獎

花蓮縣新城鄉北埔村錢來來彩券行，7日晚間第3度開出今彩539頭獎，獎金新台幣800萬元。彩券行老闆朱陳復說，可能是忠犬「摩美」帶來好運。中央社記者李先鳳攝 106年3月8日

花蓮縣新城鄉北埔村錢來來彩券行，昨晚第3度開出今彩539頭獎，獎金新台幣800萬元。彩券行老闆朱陳復說，可能是忠犬「摩美」帶來好運。

彩券行今天一早施放鞭炮慶賀，湧入許多上門道賀的熟客及前往試手氣的民眾。朱陳復說，中獎的幸運兒極有可能是當地人，且推測是原住民。

朱陳復表示，這是4年內第3度開出今彩539頭獎。店內養了一隻黑狗「摩美」，民俗說「狗來富」，見到進門熟客，「摩美」會興奮地跳上櫃檯親暱互動，招呼客人，儼然是「狗掌櫃」。

為慶賀開出頭獎，朱陳復說，從今天起至10日連續3天煮湯圓、炒米粉，與鄉親分享喜氣。1060308

(中央社)