台北國道馬拉松 19日路段管制

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2017台北國道馬拉松將於19日在國道1號汐止-五股路段起跑，大會8日表示，國道1號五股-汐止高架北上路段，19日凌晨2時至下午1時將實施管制，提醒民眾特別注意。（中華民國路跑協會提供）中央社記者李宇政傳真 106年3月8日

2017台北國道馬拉松將於19日在國道1號汐止-五股路段起跑，大會今天表示，國道1號五股-汐止高架北上路段，19日凌晨2時至下午1時將實施管制，提醒民眾特別注意。

大會表示，賽事延續去年首創的「菁英馬拉松」組，限時4小時內完賽，加上「半程馬拉松」組、「10公里」組，約1萬多名跑者共襄盛舉，今年也將看到藝人郭子乾、熱衷鐵人三項運動的賈永婕在賽道上奔馳。

為了配合國道馬拉松的舉辦，交通部國道高速公路局將全線封閉國道1號五股-汐止高架北上路段，19日凌晨2時至下午1時實施管制，大會提醒民眾要特別注意。1060308

(中央社)