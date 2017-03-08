一中承諾書爭議 洪秀柱：特定媒體渲染

世新大學簽署「研修承諾書」引發違法爭議。中國國民黨主席洪秀柱今天說，這是行之有年的做法，政府干預、妨礙學術自由，特定媒體渲染報導，成了政府意識形態的糾察隊。

國民黨中常會下午舉行，邀請黨籍立委柯志恩報告「何謂一中承諾書」，柯志恩說，那是書面聲明非承諾書，很久以前就存在，只是大家都不知道，很多立委任職的學校都有簽署，為什麼不舉發，反過來控訴學校違反學術自由？聲明書有何保證和法律效力？教育部憑甚麼未審先判?

洪秀柱聽取報告後裁示指出，發生這件事很遺憾，事實上這是非常單純、行之有年的做法，因為特定媒體渲染報導，無限上綱，質疑特定媒體是否「成了政府意識形態的糾察隊？」但這又不是事實。

洪秀柱指出，不管陸生來台或台生到大陸，基本上家長不樂見學生參與政治活動，將心比心，因此要求學校承諾，不要涉及意識形態，方便申請學校，不過，特定媒體卻大肆主張、恫嚇用重罰的方式，完全把手伸進去，真正干預、妨礙校園自主和學術自由，且從教育部、行政院到總統府都大加撻伐，台灣如同進入綠色恐怖的新威權統治。

洪秀柱說，政府不斷製造仇中、反中的氣氛，又不承認九二共識，全面禁止陸生來台，到底損失的是誰。她呼籲教育歸教育，不能弄成政治正確思想檢核的動作，這是很可怕的事情，希望政府不要用這樣的方式製造社會不安，影響學術自由、校園自主。1060308

(中央社)