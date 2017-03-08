柯文哲：反核四因難疏散 核食勿標籤化
台北市長柯文哲出席工商協進會會議專題演講時說，「核災食品進口是SOP的討論，貼標籤幹什麼？」但他也說，難以規劃疏散30萬到50萬人的核四疏散方案，所以他反對核四。
工商協進會今天召開理監事聯席會，柯文哲應邀與會，就「為市民服務，替城市創新」為題進行演講。
用電不夠，攸關產業發展。不過柯文哲致詞時說，「坦白講，我為什麼反對核四。我擔任台大醫院外科加護病房主任17年，是台灣重症醫學最高顧問，那個核四疏散方案我不會寫，要怎麼疏散30萬到50萬人口？你會寫嗎？寫給我看看，這是我反對的原因。」
他還說，核四議題是「到底你把台灣當Home？還是Hotel？我們不是為反對而反對。」
他並說，當了17年台大醫院外科加護病房主任，最後一年他要離開時，檢視了核化災應變方案SOP，他說，「你知道怎麼寫的？」就是人送到急診處，要在外面水沖一沖，不能進去，原車送走，「所以我不會贊成核四」。
說到日本核食時，柯文哲說，台灣是華人社會最民主多元的社會，卻是沒有法治觀念的國家，法律是給人民遵守、不是參考才對，實況卻讓他最氣這點；接著，他還說，台灣是理盲的社會，「核災食品進口是SOP的討論，貼標籤幹什麼？可是我們的社會不允許邏輯思考，先給你貼標籤，說你是壞人。」
此外，柯文哲也分析台灣社會還有兩大問題，包含缺乏奉公的精神，例如颱風假哪裡會是問題，像日本、韓國都沒有，他反問，「若是領日薪，看你要不要颱風假？」還有，台灣社會很怕創新，他發現公務員很怕創新，要如何讓他們不怕創新，真的要花腦筋。1060308
(中央社)
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