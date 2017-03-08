偽藥恐致人於死 藍委擬提修法加重刑責

國民黨立委盧秀燕今天表示，她先生有服用冠脂妥，也無法分辨真假，只好再回醫院請醫師說明。偽藥不僅讓民眾恐慌，醫療人員也人仰馬翻，將提案修法加重製造販賣偽藥的刑責。

降血脂藥「冠脂妥」偽藥風波越演越烈。國民黨立委盧秀燕今天表示，她丈夫也有在服用冠脂妥，看到報導出來，也有點緊張，而她也無法分辨真假，只好請丈夫再去醫院掛號請醫生說明。

盧秀燕說，現在所有第一線的醫護人員跟診所都為了偽藥忙翻了，應接不暇，她認為偽藥問題非常嚴重，政府要優先處理。而她也將提案修法，製造或故意販賣偽藥的人要加重其刑，目前正在研究，這幾天將提出。

盧秀燕表示，這兩天走訪基層發現冠脂妥偽藥風波讓民眾非常恐慌，因為國內患有心血管疾病的民眾非常多，這次被製成偽藥的冠脂妥每月銷售量可達20萬盒，大家都不知道自己是否吃到偽藥，是否影響到健康。

盧秀燕說，偽藥跟一般詐欺不同，詐欺會造成金錢損失，但吃偽藥不只造成金錢損失，偽藥本身還可能會有傷害人或致人於死的情形，她認為製造、故意販賣偽藥的人非常可惡，應加重其刑，若只依一般食品、物品來裁罰，無法達到遏止效果。1060308

(中央社)