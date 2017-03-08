婦人「橫切」台68匝道 駕駛嚇出滿身汗

我要評比

婦人直接穿越馬路。（徐養齡翻攝）

新竹市陳姓網友日前駕車行經台68線武陵路接竹光路匝道口，親眼目睹1名婦女在車水馬龍的路口「橫切」式跨越馬路，無視交通規則的行徑，令人看了怵目驚心。

陳男將行車紀錄器畫面PO上網，引起網友熱議，批「乾脆在快速道路上畫斑馬線算了！」、「神主牌穿越」，也有人認為，行人有所謂「霸王條款」，有恃無恐亂鑽馬路的大有人在，呼籲用路人當心。

警方對此指出，設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者，須經由上述設施穿越，不得在100公尺範圍內穿越道路，違者可依法開罰300元。

(中時)