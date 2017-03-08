台鐵郵輪列車恢復一日遊 老蒸汽火車遊山海線

台鐵恢復郵輪列車一日遊行程，老蒸汽CK124火車頭帶遊客遊山海線。（台鐵提供）

自去年10月因應減班，台鐵取消郵輪式列車的一日遊行程，今台鐵宣布，為慶祝台鐵局CK124與JR北海道C11型蒸汽機車（SL）締結姊妹車5週年紀念，台鐵局將於3月25日（周六），特別推出「2017 SL CK124姊妹列車5週年紀念-春之列車山海線1日遊」活動，於3月10日9點開放訂票。

台鐵說明，本次紀念專列活動，以蒸汽火車結合山海線景觀，由CK124蒸汽機車帶領旅客，自彰化站出發經由海線北上至竹南站，沿途欣賞海線特色風光及造訪「追分站」的日式木造小站，欣賞車站特色建築構造，再到「大甲站」，參訪鎮瀾宮並享受特色美食。回程自竹南站經由山線南下，到「苗栗站」參訪「苗栗鐵道博物館」及停靠「台中站」欣賞台中高架車站，最後回到終點彰化站。讓旅客一日內觀賞山、海線不同特色的自然人文與城鄉風貌。

台鐵說明，3月10日上午9時起，該行程將在台鐵局郵輪式列車官網開放訂票，行程為單一票價每人1,888元，每人網路訂票限購6張。

台鐵提醒，旅客特別注意自3月15日起，台鐵局郵輪式列車（含2天1夜以上行程）的退票手續費，改為比照現行普通票退票手續費辦法，按距乘車日天數分階段收取。

郵輪式列車所有相關行程與訂票資訊洽台鐵局官網(http://163.29.3.98/twrail_bicycle/cruise/index.aspx)

(中時)