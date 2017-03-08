中華隊要勝荷蘭 郭子乾說關鍵就看這點

郭子乾即將邁入53歲。(中天提供)

楊子儀、曾智希提前幫郭子乾慶生。(中天提供)

經典賽中華隊昨日輸給以色列，為了從A組晉級，今(8日)下午5點半出戰荷蘭隊勢必要取得勝利，對此熱愛棒球的藝人郭子乾，今日就分析中華隊若能在先發投手上取勝就有勝算。

中天《非常異視界》今日幫主持人郭子乾驚喜慶生，從民國60年就看台灣棒球長大的他，現場也被問及對於這次經典賽中荷大戰的看法，他分析：「如果先發投手能贏的話就有勝算，但若前2局不行的話，要回國徹底檢討一下！」

郭子乾多年前赴韓國首爾旅遊在飯店燙傷，提告求償但卻敗訴，對於這次經典賽韓國隊已2連敗，他不諱言：「很希望看到韓國輸！果然已經輸兩場了，應該淘汰了！因為他們找不到大聯盟球員，教練很悶，台灣也面臨一樣問題。」

(中時電子報)