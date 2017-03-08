馬國總理：沒有與北韓斷交計畫
馬來西亞總理納吉布8日說，目前馬方沒有與北韓斷交的計畫，因為仍需保留相關管道與北韓就馬國滯留北韓人員展開對話和談判。
納吉布是在當天參加國會活動時作出上述表態。他說，當前的首要任務是保證在北韓的馬來西亞公民的安全。目前這部分的民眾生活正常，活動也沒有受限，沒有安全方面的顧慮。
納吉布表示，馬方正在仔細研究北韓當局的要求，與此同時，對在馬國北韓人的禁止出境命令仍將有效。
馬來西亞和北韓先前關係良好，但隨著疑似是金正男的男子在馬國機場遇襲死亡事件發酵，兩國關係緊張。納吉布7日發表措辭強硬聲明，指責北韓禁止馬來西亞公民離境的行為相當於將馬國公民扣為人質，完全不顧國際法和外交準則。
目前還不清楚雙方的出境禁令將影響到多少人。馬國外交部副部長先前表示，目前馬來西亞在北韓有11名公民。而有媒體報導，北韓在馬來西亞的公民有1000人左右。
(旺報)
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