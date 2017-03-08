標準何在？林鈺雄籲公開議題遴選標準

司改國是會議委員、台大教授林鈺雄今日表示，各界對國是會議議題篩選標準有不同意見，希望籌委會公布原始資料、篩選標準，否則委員辛苦開會，若決議被認為缺乏正當性，會議豈不是白開了？

林鈺雄表示，廢死與食安都是很重要的司法議題，事實上許多人都提到死刑議題，且非僅限於廢死與否，還包括死刑的正當程序，這類議題引起NGO、學者、鄉民對立的見解，如果我們無法完全說服社會接受廢死，起碼要建立司法程序的正當程序，這就是文明的標準，沒什麼不能談的，但國是會議96個議題中都沒有，為什麼？

林鈺雄也提到，籌委會徵集各界的資料中，顯示民眾對食安有意見，也提出具體想法，例如以吹哨者法案保護食品廠檢舉者，否則檢警無法取得真正資訊遑論追訴，還提到提升打擊不法專業能力、鑑識跨團隊合作，但都沒被放進去96議題。

籌委會即將於13日開會，林鈺雄呼籲公開透明直接說出遴選的資料為何，包括人選、議題的遴選過程標準為何，會議才比較好開下去，不然很難想像鏖戰3、4個月，但正當性卻不斷被提出來質疑，對會議進行並不好。

林鈺雄不反對籌委會或幕僚有裁量權，畢竟題目很多，勢必得濃縮，但籌委會要說真話、要承擔責任，不能說選出來的議題都是民眾想的，但明明有些議題民眾很重視卻被篩掉，如此無法服人。

林鈺雄說，司改國是會議有民主代表性問題、正當程序問題，如果鴕鳥心態不面對，面對質疑就打成陰謀論，無助問題解決。

(中時)