「我的夢機場」藝展 桃機精彩登場

開幕儀式中桃機公司總經理蕭登科(左起)、采盟免稅店董事長古素琴、交通部主秘鄭賜榮及教育部次長蔡清華一起在天燈上題字留念。(范揚光攝)

采盟免稅店董事長古素琴(右起)聆聽得獎學生梁芷寧的解說。(范揚光攝)

由國立台灣藝術教育館、機場公司與采盟免稅店主辦、在桃機二航廈D區藝文展演空間舉辦的「愛上每一天 我的夢機場」藝術創作展今日登場；現場展出各式全國學生藝文作品，讓國內外旅客看見台灣學子的創作能量。

此次展覽由教育部、交通部、機場公司與采盟免稅店合作，內容包括西畫、版畫、漫畫、水墨畫、圖畫書、書法及文藝新詩創作；此外還有「全國學生音樂比賽」優秀團隊的表演進駐桃園機場，使得創作展的內容格外豐富吸睛。

開幕茶會中教育部次長蔡清華、交通部主任秘書鄭賜榮、桃園機場公司總經理蕭登科及采盟免稅店董事長古素琴均蒞臨出席，並應邀在天燈寫下「美力國民」4字，一起為創作展揭開序幕。古素琴表示，十分樂見優秀的學生作品在機場展出，讓大家一起感受台灣的美麗。

(中時)