「我的夢機場」藝展 桃機精彩登場
由國立台灣藝術教育館、機場公司與采盟免稅店主辦、在桃機二航廈D區藝文展演空間舉辦的「愛上每一天 我的夢機場」藝術創作展今日登場；現場展出各式全國學生藝文作品，讓國內外旅客看見台灣學子的創作能量。
此次展覽由教育部、交通部、機場公司與采盟免稅店合作，內容包括西畫、版畫、漫畫、水墨畫、圖畫書、書法及文藝新詩創作；此外還有「全國學生音樂比賽」優秀團隊的表演進駐桃園機場，使得創作展的內容格外豐富吸睛。
開幕茶會中教育部次長蔡清華、交通部主任秘書鄭賜榮、桃園機場公司總經理蕭登科及采盟免稅店董事長古素琴均蒞臨出席，並應邀在天燈寫下「美力國民」4字，一起為創作展揭開序幕。古素琴表示，十分樂見優秀的學生作品在機場展出，讓大家一起感受台灣的美麗。
(中時)
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