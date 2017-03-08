大專教師：博士退休所得僅學士水平

中華民國大專教師會協會8日舉行「大專教師年金改革不可加速人才流失」記者會，籲年金改革針對大專教師「晚入行、年資短」的特性，另訂規範。中央社記者許秩維攝 106年3月8日

大專教師今天表示，台灣大專教師薪水比鄰近國家低，「拿博士學位，退休所得是學士水平」，籲年金改革針對大專教師「晚入行、年資短」的特性，另訂規範。

中華民國大專教師會協會今天舉行「大專教師年金改革不可加速人才流失」記者會，政治大學教師會理事長陳志輝、政治大學教授周祝瑛、交通大學教師會理事長唐麗英、交通大學教授李威儀等人與會。

李威儀表示，根據經濟合作暨發展組織的定義，退休福利金收入除以退休前收入，等於所得替代率，但所得替代率應考量職業特性、工作年資等，且退休前所得應減少不同所得間的差距。

李威儀指出，銓敘部用本俸乘上2倍來當作經常性所得，以大學教師估算，本俸和學術研究費約各佔經常所得一半，但中小學教師和公務員的本俸卻佔經常所得的6成5至8成，若以此來計算，本俸乘上2倍，就變成經常所得的1.3至1.6倍。

對於銓敘部的算法，李威儀認為不合理，台灣人民的收入很難隱瞞，既然查稅時一點都不困難，為何不能按照實際收入來計算經常所得；和附近國家相比，台灣的大專教師薪水相對較低，「博士學位拿碩士薪水，退休所得是學士水平」。

陳志輝也指出，並非認為大專教師的貢獻高於中小學教師，若讓中小學教師、大專校師和公務員退休年金制度一致化，看似形式平等，但大專教師需多花10年唸書拿學位，又晚入行，退休待遇卻和其他人一致，很難說服學生多花時間去念博士，長久下來，台灣的高教人才將會嚴重流失。

周祝瑛也表示，台灣大專教師薪水普遍比港澳、新加坡等鄰近國家低，薪水是別人的1/2或1/3，很多國外老師知道台灣的狀況，在國外遇到時，都會請客，但被請客的他們，心裡卻很難受。

為表達大專教師的訴求，唐麗英等人發起連署，號召大專教師響應，呼籲年金改革考量大專教師的職業特性和國際標準，針對大學教師「晚入行、年資短」的特性，所得替代率不應和其他公教人員一體適用，退休金計算所得替代率應另訂規範，希望號召千人響應連署，讓相關部會聽到大專教師的聲音。1060308

(中央社)