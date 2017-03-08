多少大學簽承諾書 潘文忠：回報中

我要評比

教育部次長姚立德今天在立法院表示，有超過3成學校簽署「承諾書」。教育部長潘文忠稍晚卻說，目前各大學還在回報中，9日才截止，「連我都沒有辦法知道」。

姚立德上午列席立法院衛環委員會，回答中國國民黨籍立委李彥秀質詢時表示，目前瞭解有超過3成以上的學校有簽署承諾書，但樣態很多，還需清查。

教育部長潘文忠今天下午主持部務會報，會前受訪指出，姚立德剛上任，可能比較緊張，目前還在彙整過程，「連我都沒有辦法知道」。

潘文忠解釋，教育部之前請各大學填報的表格比較繁瑣，因此7日簡化後，再請大學在9日前回報，統計數字要在明天（9日）截止後，才比較清楚。1060308

(中央社)