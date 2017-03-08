里長超霸氣 千坪農地免費耕種

務農世家的新北市鶯歌區二甲里長林水土，感嘆農業人口流失，大量農地荒廢、銳減，提供自家千坪農地免費給里民種蔬果，採收後回饋社區，贈送弱勢家庭或作為「老人共餐」。

新北市鶯歌區早期多農民，隨都市化人口外移嚴重，高齡化社區導致農田閒置。林水土表示，水田即使沒有耕作，也應做好排水、進水工程，甚至，種甘蔗或雜糧如豆子、玉米、蒜頭都可以，就是不應荒廢。

林水土表示，荒廢農地導致乾枯、雜草叢生、老鼠蟲害多，影響生態，復耕時，還需除草翻土整地，也是耗費資源。除目前開放里民免費耕種，收成食材做公益，未來也將引進更多適合栽種的雜糧，活化閒置裡內農地，並鼓勵年輕人返鄉謀生。

林水土家中三代務農，坐擁2甲農地，他與妻子共同種植500坪菜園、800坪綠竹筍外，仍有1000多坪農地無人耕種、雜生叢生。他花10年讓休耕農地活化，現在，不僅供里民免費耕作，每天更準時去菜園和里民話家常，鼓勵里民投入農耕，享受豐收的喜悅。

除免費提供農地供里民耕種，林水土也開放自家耕種的菜園，供里民免費採收，主婦不必去市場買菜，就吃到產地最新鮮的高麗菜、空心菜、 絲瓜，不僅未灑農藥、也口感鮮甜。

林水土就如其名字一般，一輩子就離不開水、土，水土就是大地的母親。對不懂農作的里民，林水土以多年務農的經驗，不吝於傳授里民栽種的秘訣，依季節栽植的蘿蔔、大頭菜、南瓜、地瓜、茄子、韭菜、花豆等蔬果，或是香料的九層塔等，全部難不倒他。

在林水土親自指導下，許多里民也已經成為綠手指。蔡姓里民說，里長熱心教導種植與採收的技巧，灌溉的方法，利用清晨露水未乾採收蔬果，以保持新鮮。

林水土每天清晨，帶著里民一起到菜園灌溉、巡視菜園、抓菜蟲、抓蝸牛，除早睡早起生活規律，更享受踩在泥土的充實感。

新北市府民政局地方行政科長陳炳仲表示，林水土連任兩屆里長，推動老人共餐，更結合自家菜園為共餐加菜，憑藉腳踏實地的精神服務，除活化農地，也是對里民最實際的回饋。1060308

(中央社)