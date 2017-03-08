軌道局發音惹議 立院初審採鐵道局
立法院今天初審通過鐵道局組織法等草案，協商時，一度因立委段宜康建議採「軌道局」但恐被諷是「鬼」道局，最後通過採用「鐵道局」，法案若完成三讀，最快下半年上路。
立法院司法及法制委員會、交通委員會聯席會議下午初審通過行政院函請審議「交通部高速公路局組織草案」及「交通部鐵道局組織法草案」，會議主席、民進黨立委段宜康裁示，全案審查完竣、不須經由朝野協商提報下次院會處理。
協商有關鐵道局組織草案時，段宜康認為名稱應該為「軌道局」但交通部堅持用「鐵道局」，雙方僵住，段宜康詢問是否因為「軌」道局，「軌」字的發音，全場一陣笑聲，范植谷微笑默認，段宜康同意用「鐵道局」。
被問到是否發音而堅持用「鐵道局」，段宜康說，如果是「軌道局」一定會被說是「鬼道局」，交通部常務次長范植谷笑稱「有一點」，段宜康則說「不是有一點，是很大一點，這也正常」。
范植谷說，有時候交通部內部同仁報告時，會說「你是有軌，我是無軌」，真空物就是無軌，這是開玩笑。
他表示，修正重點將國道新建工程局（簡稱國工局）與高速公路局（簡稱高公局）；高鐵局與鐵工局整併成立「鐵道局」，為了事權統一與人員整合，方便全力推動高速公路與鐵路的興建、養護、管理及監理工作，會提升執行效率、效果，法案完成三讀後，預計下半年可以上路。1060308
(中央社)
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