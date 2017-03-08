陸教師穿龍袍上課 扮道光皇帝講解歷史
廈門集美大學教師董立功為了吸引學生眼球，竟然穿龍袍上歷史課，扮成清朝的道光皇帝，講述道光從出生到當皇帝的一生，及道光皇帝怎麼對待林則徐、看待鴉片戰爭的「內心戲」。
廈門網今天報導，董立功想扮成道光皇帝，並在第一時間把這個想法告訴了妻子，被妻子噓「這樣太譁眾取寵」。董立功不死心向學校爭取，竟獲得「歷史情景劇教學法在思想政治理論課教學中的時效性研究」經費。
經費下來後，董立功立刻購買了龍袍等道具。
「今天我要以道光皇帝的身分，講述大清的衰敗史」。董立功昨天穿著平常的衣服走進教室，學生們一如既往地懶洋洋。而當董立功穿上龍袍、戴上皇冠，學生們的眼睛為之一亮，整堂課都沒人玩手機。
面對學生的佳評連連，董立功說，自己已經寫好了一些劇本，接下來會讓學生穿上清代服裝，扮演洋務運動中的曾國藩和李鴻章、「戊戌變法」中的康有為和梁啟超，讓學生在演戲中了解歷史。1060308
(中央社)
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