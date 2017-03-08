抗荷先發打線出爐 郭總：球是圓的
2017年世界棒球經典賽，中華隊預賽第2戰，今天下午5時30分出戰勁敵荷蘭，先發打線出爐。總教練郭泰源說「球是圓的，不打不知道，別怕，愈怕愈糟」。
這場比賽之前，A組4隊目前戰績以色列2勝領先，荷蘭1勝、中華隊1敗、南韓2敗。中華隊對荷蘭一戰如果輸球，代表荷蘭與以色列都2勝晉級，台韓一起淘汰。
中華隊第1棒指定打擊胡金龍，2棒左外野手張志豪，3棒三壘手蔣智賢，4棒二壘手林智勝，5棒一壘手林益全，6棒右外野手高國輝，7棒游擊手陳鏞基，8棒捕手林琨笙，9棒中外野手林哲瑄。
面對擁有5名大聯盟一線游擊手的荷蘭，中華隊打線與前一戰相較，變動不大，只有捕手、8棒由鄭達鴻換成林琨笙。
比賽在台灣時間下午5時30分開打，ELEVEN SPORTS與公共電視轉播。中華隊賽前練習前，總教練郭泰源、首席教練吳復連均向全隊講話。1060308
(中央社)
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