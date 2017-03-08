男遭妻網友輾斃 重物輾壓內出血致命

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台中市林姓男子涉嫌駕車輾死女網友的丈夫王姓男子，檢警今天進行解剖，王男體內肺臟破裂，嚴重內出血，為重物輾壓致命；林姓嫌疑人因覓保無著，目前羈押在嘉義看守所。

檢警表示，被害人王姓男子今天由檢察官會同法醫、警方進行解剖，死者肋骨多處骨折，氣血胸，兩側肺臟均破裂，體內嚴重內出血，且背部被灼傷，為倒地滾動，遭排氣管燒燙傷的傷勢，研判死者應遭重物輾壓致命，而頭部僅有外表擦傷，顱內無出血。

檢警指出，林嫌6日到案，均供稱是一時緊張，誤踩油門造成，不過，透過監視器畫面顯示，林嫌有換檔踩油門的動作，且行進距離為10餘公尺，依殺人罪嫌偵辦，並向嘉義地方法院聲請羈押。

嘉義地方法院開羈押庭時，林嫌坦承有殺人犯行，且沒有共犯，無勾串及逃亡之虞，無羈押必要，准以新台幣20萬元交保，但因籌措不出錢交保，最後仍遭裁定羈押。

死者妻子黃姓婦人於5日與妹妹前往台中拜拜，順道造訪在網路上認識的林姓男子一起唱歌飲酒，後來黃婦的妹妹先坐車返回高雄。

黃婦因錯過返回嘉義班車，由林男駕車載回嘉義縣民雄鄉的娘家，在返抵娘家前，黃婦接到丈夫的電話，雙方疑似發生口角，王男還詢問林男的車型及車號。

林男5日深夜駕車抵黃婦娘家時，已守候多時的王男看見妻子下車，醋意大發，憤而持拐杖鎖敲打林男座車大燈、引擎蓋等處，林男涉踩油門衝撞，將王男輾壓在車底，經緊急送醫急救後，宣告不治。1060308

(中央社)