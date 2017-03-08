小客車疑未注意路況 撞傷蘇花交管員

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1名陳姓男子今天行經蘇花公路東澳段時，疑似未注意前方交通管制路況，撞到1名交管員，所幸交管員暫時沒有大礙。

蘇花公路123.5公里處（宜蘭東澳段）今天進行一項道路改善工程，現場南北兩端實施交通管制，採單線管制通行；但在中午近1時，1名陳姓男子開車從花蓮北上行經當地時，疑因沒有注意當時路況，撞到1名馬姓交管員。

馬姓交管員因頭部受傷流血，一度倒在路邊，表情相當痛苦，隨後被送往醫院治療。

警方說，陳姓男子酒測值為零，車禍原因待進一步調查釐清。

公路總局表示，馬姓交管員被送醫後，身體初步沒有大礙，意識清楚，但後續可能要進一步詳細檢查。1060308

(中央社)