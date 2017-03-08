女力劉昭儀竹市開講 鼓勵女性活出精彩

今天是婦女節，新竹市政府社會處「Women在一起，共享好時光」講座，邀請「我愛你學田」創辦人劉昭儀，分享如何突破舊有女性角色、發揮力量，過得精采、活出平凡的幸福。

新竹市府社會處表示，為人風趣幽默、多才多藝的劉昭儀，白天是關注偏鄉教育、小農市集的「我愛你學田」負責人，晚上則化身每天為女兒做便當的媽媽，用盡心思、渾身解數，讓正處青春期的女兒，感受到她身上灑滿溫暖的陽光。

劉昭儀從單身到婚後陪伴丈夫、養育子女及照顧家庭身分的轉變，工作場域從五光十色的媒體圈，轉換到主婦柴米油鹽的戰場，她分享，「女性的力量」不論是在競爭激烈的職場，或是貼近每個人的日常生活中，都是重要的角色。

她說，每天傍晚都會進廚房「練功」，燉肉、煎魚、炒菜，替子女準備晚餐及隔日便當，並將菜色公布在網路上，也會與女兒一邊洗便當盒、聊著學校發生的事，看似簡單的親子互動，是她願意一直做下去的動力。

社會處長陳雪慧表示，劉昭儀生動活潑的表達，不但讓許多處在同樣階段的媽媽們感同身受，透過本次講座，也鼓勵許多女性朋友可以發揮自己專長，讓女性的力量不只在職場上，在生活中也可以跳脫傳統觀念的框架與包袱，追尋自己的夢想，活出屬於自己的精彩。

社會處表示，新竹市的女性比男性多了將近5000人，有非常多的「女性力量」正在發光、發熱，綻放自己的力量，像是在市府團隊中女性主管的比例達49.8%，個個都是非常重要的「女性力量」。

此外，市府提供的婦女館空間，是專為女性朋友設計，民國104年底啟用以來，已超過2萬使用人次，除了課程和講座外，也有免費的心理諮商、法律諮詢等服務，並提供6歲以下幼兒免費臨時托育服務，讓大家可以安心上課、聽講座。

社會處表示，婦女館不定期舉辦精彩活動、電影賞析及課程，相關內容可上竹市社會處網站http://society.hccg.gov.tw/society/ch/index.jsp查詢，共同享受學習，也可舒緩壓力、放鬆自我，豐富大家的生活。1060308

(中央社)