蔡依林一張爆乳照 手臂被嫌粗
女神蔡依林（Jolin）今(8日)出席公開場合，她在微博先公開一張後台照和粉絲互動，穿著一身大紅深V禮服，露出深邃事業線！不過向來纖細的她，她左手臂意外引起討論，被部分網友虧「手臂好粗！」
蔡依林在活動後台先傳了張「工作照」給粉絲看，許多人見狀後都先大讚女神「好胸」，但這張照片亮點不少，部分網友揶揄她左手臂有些太粗壯，但同時間，又有網友認為她已經夠瘦了，手臂粗只是剛好拍攝角度問題，盼大家別太苛刻了。
(中時電子報)
關鍵字：蔡依林
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