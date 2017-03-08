太麻里農會選舉壁壘分明 總幹事莊慶輝勝出
太麻里地區農會今天舉辦第一次理監事會，選出理事長及總幹事，由於兩派人馬壁壘分明，從推舉監票人開始到選出理事長、總幹事，票數都是5比4，最後總幹事由莊慶輝勝出，新任理事長為許來助、常務監事則是林杉主，莊慶輝擁有民進黨籍，也是民進黨在台東的農會成功插旗，首位黨籍農會總幹事。
太麻里農會是台東各區農會選舉中，最激烈、詭譎的一個選區，3名農會資深幹部競逐總幹事，選前許多農民看好推廣部主任許銘璜可以勝出，不過原本比較不被看好的信用部大出納莊慶輝、供銷部主任卓新明結盟，在農民代表選出理事時大舉翻盤，莊慶輝成功掌握5席、過半數的理事支持，今天也順利過關獲得總幹事職務。
莊慶輝表示，選舉過後恩怨就一筆勾銷，不會秋後算帳，將來將會努力推動農會事務，為農民爭取更多福利，並將會努力推廣南迴原鄉的農特產，提高能見度。
至於民進黨籍的身分，莊慶輝強調，政黨理念的不同並不會影響農民服務，將會努力為農民發聲。
(中時)
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