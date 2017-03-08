桃機奇觀 大媽把機場輸送帶當健走機

機場捷運通車後引起熱烈迴響，桃園機場捷運公司5日表示，週末（4日）一天總旅運量突破10萬人次，其中台北站、林口站、高鐵桃園站人潮湧現，也讓員工感到相當振奮。中央社記者邱俊欽桃園攝 106年3月5日

服務評比 桃機奪雙料冠軍（本報系資料照范揚光攝）

日前有旅遊網業者調查，台灣旅客最討厭的機上奧客行為，最惹人厭是喝醉酒乘客、講話音量太大、以及不斷踢椅背的乘客。而近日有民眾於桃園機場拍攝到兩名婦女把機場輸送帶當健走機，逆向走當運動，被PO上網後爭議不斷。

網友PO出的影片全長12秒，可見兩名婦女於機場輸送帶上推著機場推車，但仔細一看，兩人竟是一路逆向行走，把機場當成健身房練身體，機場奇觀也吸引路人關注，更讓其他旅客險些也走錯方向，差點誤上「奇途」。

且這則影片也被香港旅遊網站轉傳，寫出「以下動作切勿模仿！日前桃園機場有兩名大媽玩MoonWalk...」，而這樣的行為也被網友批評，不只可能釀意外，也會耽誤到趕飛機的乘客無法使用。

(中時電子報)