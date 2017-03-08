最強老爸喪妻8年癡情不娶 爆出愛上小16歲的「她」
以《即刻救援》系列電影再紅一波的男星連恩尼遜，片中正義又剛猛的形象，讓他獲封「最強老爸」，而現實中的他，其實人生頗為悲傷，1994年連恩與英國女星娜塔莎李察遜結婚，婚後育有2子，幸福美滿，然8年前娜塔莎在一次滑雪過程中意外摔倒身亡，連恩尼遜身心受創，自此專心工作，多年來不但沒再娶，也鮮少傳緋聞，相當癡情，直到現在他冰封的心似乎融化，傳出與小自己16歲的娜歐蜜華茲，有友情以上的密切互動。
鮮少傳緋聞的連恩尼遜，過去曾聊過亡妻，表示太太的離去很不真實，「她離開後的幾年，當我聽到開門聲時，仍會聽到她的聲音」，言談中盡是癡情，而他也曾試著交往過其他女生，但始終沒穩定，據《國家詢問報》報導，相隔8年，連恩尼遜似乎動念想好好談感情，傳他跟48歲剛離婚不久的娜歐蜜華茲走得很近，兩人已祕密約會過多次。
娜歐蜜和「劍齒虎」李佛薛伯當了11年夫妻，去年結束這段婚姻，據消息人士表示，其實最強老爸跟娜歐蜜有不少共通點，兩人目前都定居紐約，都有2個兒子，彼此間滿有話題，而不少影迷也覺得兩人頗為匹配，給予誠摯祝福。
(中時電子報)
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