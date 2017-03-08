電影《黑色追緝令》 贈票活動

黑色追緝令（圖／聯影電影）

黑色追緝令 PULP FICTION

爛蕃茄94％，IMDB 8.9高分

史上最偉大之百大經典

此生必看的神級電影

3/31 有神快拜

★坎城影展 FESTIVAL DE CANNES

◆ 榮獲 金棕櫚獎最佳影片

黑幫追殺、地下賭博、禁忌浪漫，昆汀暴力美學經典重現

兩名惡煞出任務，西裝筆挺卻道貌岸然，從瑣碎小事談到宗教救贖；殘酷的黑人殺手總在開殺前，傳授神諭送人歸西；「殺手2號」則被指派陪伴神秘的老大女人一晚，在毒品與性誘惑下無可自拔；收了黑錢的拳擊手，答應放水卻打死對手，黑道老大下達必殺令，天涯海角都要抓到他。三個故事一本正經地胡說八道，又字字珠璣、妙趣橫生，看似毫無關係的荒謬事件，最後卻都巧妙串連在一起…

此生必看的神級電影 史上最偉大的經典之一

鬼才導演昆汀塔倫堤諾在90年代以【黑色追緝令】震撼全球影壇，將黑幫追殺、地下賭博、禁忌浪漫，融入昆汀式暴力美學，開創出全新且大受歡迎的敘事手法和視覺風格，一舉奪下坎城影展金棕櫚獎、奧斯卡最佳原創劇本等多項大獎，至今仍是創新前衛的曠世鉅作，高居IMDB經典250大電影的第7名。電影大牌雲集，網羅約翰屈伏塔、山繆傑克森、布魯斯威利、鄔瑪舒曼和提姆羅斯等共同加持，打造出名垂青史的經典神片。

被眾多影迷奉為「黑色電影經典」的【黑色追緝令】，是一部後現代的個性史詩鉅作，全片充斥髒話、幽默和暴力，結合流行文化，引領割裂影像敘事潮流，成為多數電影模仿致敬的對象。故事分三個章節進行，每一章節都相互關聯，顛覆時序的環狀敘事結構，充滿荒謬與拼貼手法；片段交錯串連，展現單一事件的眾多層次，角色間相為「過客」參與他人故事，不同時態所展現的性格也大相逕庭；加上意味深長的台詞，推動著劇情及人物發展，展開幽默的哲學思辨，如同一本隨手可得的低俗小說，沒有好萊塢式的英雄主義，惡徒做盡壞事也相安無事，人物生與死毫無道理可言，一連串的偶然事件構成角色命運，瑣事與笑話才是現實人生，遇到爛事也是剛好而已，強烈衝撞觀眾慣性的邏輯思考，完美演繹出這部黑色幽默的犯罪群戲。

此生必看的神級電影 史上最偉大的電影之一【黑色追緝令】│03.31有神快拜

活動時間：即日起至3月23日中午12點

◎ 活動辦法：

1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《黑色追緝令》此生必看的神級電影 3/31 有神快拜」

再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。

2. 特映時間：2017.03.27(一) 21:00 國賓影城@長春廣場

◎ 得獎公佈： 3月23日下午2點。得獎名單公布於該網頁

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。

領票時間： 3月23日下午2點至3月26日，每日早上9點至下午6點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)