龜山無業逆子被數落 竟用香爐打死母親

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張男被警方壓制，現場血跡斑斑。（葉臻翻攝）

桃園市龜山區一名36歲張姓男子，今天下午1點多，因不滿被70歲老母親數落，竟用香爐、鍋具把母親打成重傷，滿地的血跡怵目驚心，母親被送醫後仍不至死亡。

警方調查，無業的張男平時有酗酒習慣，有家暴、毒品等前科，與父母同住龜山一處大型社區，中午時父親外出運動，回到家時卻發現大門反鎖，趕緊報警處理。

警方進入屋內後看見滿身酒味的張男，坐在血跡斑斑的客廳地板，母親則頭部受創倒臥地上，送醫後仍在下午1時許急救無效。

張男供稱是因為母親唸他，才憤而拿起香爐、鍋子失手打死母親，張男目前在派出所製作筆錄，詳細原因仍待調查。

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(中時)