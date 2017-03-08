郡大林道訂13日起道路封閉 民眾勿進入

▲郡大林道此次將施工改善路段18K＋500。（楊樹煌攝）

林務局南投林管處8日公告，為辦理「郡大林道18~23K沿線道路改善工程」，將3月13日起至4月26日止實施全線封閉，為維護民眾安全，施工期間請民眾勿進入。

南投林管處表示，郡大林道近年以提升林務安全及效率為目標，依業務需求及迫切性，逐期編列相當經費進行改善，目前正積極辦理道路工程，預定於106年7月底完成整體施工，建議民眾在安排登山行程時，避開施工時段，以消除行程的不確定因素。同時，南投林管處也會在郡大林道入口處張貼公告，並於網站上提供相關交通資訊，提醒用路人注意。

(中時)