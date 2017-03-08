幕僚若有意參選？柯P：純粹奉獻 不然就回家

台北市長柯文哲今天出席台灣資生堂60周年慶祝酒會，被問到若有幕僚投入選舉，會怎麼處理？他回答，「要就純粹奉獻，不然就回家。」他還說，已問過有無幕僚要投入選舉，目前沒有人說要參選。

2014年台北市長選舉，柯文哲的對手連勝文敗選後，最近傳出子弟兵未來可能投入市議員選舉，柯文哲今被問怎麼看待此事時表示，應該去問連勝文，怎麼會問他。

至於自己的幕僚有無可能參選？柯文哲說，他目前問過，還沒有人說要參選，且他認為這樣會有利益衝突的問題，如果要當發言人或什麼就不要參選，到現在為止大家都還遵守遊戲規則。

(中時)