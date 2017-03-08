柯文哲：到現在為止 幕僚沒人要參選
台北市長柯文哲今天出席活動時被問及是否建議幕僚參選時說，已詢問過自己的幕僚，到現在為止，都沒有人要參選，這樣會有利益衝突問題，「要來市府，就不能參選」。
媒體報導，象徵國民黨基礎權力結構的黨代表5月20日改選，國民黨中央委員連勝文5名子弟兵，同步在個人臉書換上「形象照片」，宣布投入黨代表選舉。
柯文哲下午出席「台灣資生堂60週年慶祝酒會」，會後受訪，媒體提問，關於連勝文子弟兵可能參選台北市議員想法。
柯文哲先回應，「應該去問當事人，問我幹什麼」，已詢問過自己的幕僚，到目前現在為止，都沒有人要參選，「這樣會有利益衝突」，要來市府工作，就不能參選，大家都有遵守規則。
至於為何出席化妝品廠商活動，柯文哲表示，是幫忙捧場，要照顧台北市工商業者，就算「不習慣也要做」。
有媒體詢問，柯文哲如何保養，柯文哲反問，「要保養什麼」？
有木柵居民反映，住家附近公車只能前往信義、公館等市區，但要到松山，只能搭公車轉捷運，交通不便，希望北市府規劃快速公車。
柯文哲說，市場決定一切，木柵公車路線先前有開放廠商競標，但卻沒有廠商要來，代表廠商研判是「虧錢」的線，所以會跟「賺錢的公車路線」一起標售，交通局有做後續處理。
至於預計3月底出訪馬來西亞、泰國、印度的想法，柯文哲說，印度人口接近12億人，但去年來台遊客僅3萬人，表示印度是具有可開發旅遊市場的潛力，「台灣過去想做穆斯林市場，但卻沒有很成功」，目前仍在規劃如何增加穆斯林遊客來台。1060308
(中央社)
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