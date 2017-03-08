哭了！愛美開眼頭 竟讓她一天拭淚20次

三軍總醫院眼科部視力保健科主任江尚宜提醒，鼻淚管阻塞可藉由手術治療改善。（廖珮妤攝）

愛美不成淚流滿面！一名55歲婦女為追求美麗雙眼，到醫美診所「開眼頭」，不料眼睛變大，卻開始淚流不停，一天「拭淚」20次，就醫檢查後才知，原來剪開眼頭時，竟然連淚小管都被剪斷，眼淚無法順利排出，才會一直從雙眼溢出，目前只能以藥物控制眼淚量，需動手術才能根治。

三軍總醫院眼科部視力保健科主任江尚宜指出，「溢淚」通常發生在老年人與幼兒身上，主要是因為鼻淚管不通，眼淚沒辦法順利排出，像是下水道堵塞不通，雖然淚水量沒有特別多，但卻會一直滿出來，經常給人淚眼汪汪的感覺。

正常情況下，淚腺分泌淚水後，會平均分布在眼球表面，多餘的淚水則經鼻淚管從鼻腔排出。江尚宜說，這名55歲婦人自述一天擦淚20次，本以為是因為淚管堵塞不通，沒想到檢查後，竟發現她左右兩眼的淚小管都被剪斷，進一步詢問才知，婦人曾做過開眼頭手術。

江尚宜指出，原先建議婦人手術另造一條眼淚通道，在結膜、淚囊放置玻璃管，讓眼淚可以順利流到鼻淚管，不過婦人長年旅居國外，不便動手術，只能暫時以藥物抑制淚水分泌，減少頻頻拭淚的不便。

醫師同時提醒，溢淚狀況不可輕忽，眼淚長期累積在眼眶中，就像堵塞的水溝會發臭，也容易感染發炎。江尚宜說，最近就收治一名80歲的婦人，從診所轉診時，雙眼又紅又腫，幾乎要睜不開，病人本以為是長針眼，後來才知是鼻淚管阻塞，眼淚流不出去，眼窩嚴重蜂窩性組織炎，再不理會，恐傷害視力、甚至可能影響腦部。

江尚宜指出，鼻淚管阻塞原因很多，並非單一病因，可能與年紀、女性荷爾蒙、服用或使用部分藥物有關，手術治療並不困難，民眾若有相關困擾，應盡速就醫。

(中時)