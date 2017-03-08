梁錦雲穿梭工作與失智父之間 只盼見父親笑臉

擔任照顧服務員10多年的梁錦雲，一方面忙著工作，另方面還得照顧失智的老父。（洪榮志攝）

台南市私立吾愛吾家養護中心照顧服務員梁錦雲，原本在市場賣魚貨，卻因每天看著來來往往的老人家及身障者努力生活，興起想替他們做些什麼的念頭，進而投身居服員工作。如今一方面忙著工作，另方面還得照顧失智的老父，儘管蠟燭兩頭燒，但只要看到父親開懷的笑臉，就覺得一切都值得。

台南市政府社會局昨天在愛國婦人會館舉辦「『漫』慢陪你走－女性照顧者特展」揭幕儀式，除將照顧者的身影匯集撰寫成6則小故事，再透過繪師將故事繪製為四格漫畫，期盼以生動易懂的圖像，探討女性照顧者的議題外，現場還邀請擔任照服員十多年的梁錦雲分享心路歷程。

梁錦雲說，她原本在市場販售魚貨，每天看著來來往往的人群中，不乏老人及身障者，縱使身體有所不便，但仍努力過著生活，因此不時問自己可以為他們做些什麼？剛好有位朋友從事居家服務員，聽著對方侃侃而談工作上的成就感，以及長輩們感恩的回饋，讓她感受到為社會弱勢族群服務是一件好事，成為她擔任照顧服務員的契機。

由於梁錦雲的父親是失智症患者，雖然家中還有兄長，但父親對她的依賴較重，加上又從事照顧服務，母親及家人也希望由她來協助父親的照顧事宜，因此她通常需要利用中午休息的時間，在工作地點及父親家中往返奔波；晚上服務結束後，也必須到父親家中協助照顧後再返家，結束後才能拖者一身疲憊的身體回到家中。

雖然如此辛苦，但梁錦雲卻說，每每看到父親開懷的笑臉時，就覺得所有的疲憊與辛勞都是值得的，「這就是身為一個職業婦女與照顧者角色的甘苦言」。

梁錦雲指出，她曾經於服務的身障個案家庭中，看見母親從事修改衣服，一邊還要照顧腦麻重癱臥床的兒子，不僅得換尿布、餵食，更要一邊修改衣服維持家計；每次她與這位母親一起幫對方兒子沐浴時，母親總會在旁邊說，「媽媽的心肝寶貝的兒子」，一邊唱兒歌給孩子聽，此時孩子都會微笑回報母親。

每次孩子癲癇發作時，服藥的副作用就是沒有食慾與失眠，這位母親也就跟著幾天沒有睡覺。一旁的梁錦雲，看到如此偉大的母愛非常感動，這也是讓她持續照顧服務工作10多年的最大動力。

(中時)