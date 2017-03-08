出訪東南亞 柯P：推廣穆斯林旅遊市場

台北市長柯文哲3月26日至4月2日將出訪東南亞，推廣穆斯林旅遊市場，他今天出席台灣資生堂60周年慶祝酒會後表示，全世界的旅遊版圖，有一塊台灣過去想做但還沒做成功，就是穆斯林，因此要針對穆斯林旅遊市場研究，但怎麼做還有待規畫。

本次出訪其中一站為印度，柯文哲表示，印度人口接近12億，他查過印度去年來台灣旅客有3萬人，表示市場開發上，印度是有潛力的。

(中時)