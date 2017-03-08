陸華南基建及房地產工程仍滿 3月分水泥預期有2次調漲
上千億元人民幣基建工程釋出，房地產市場仍小幅回溫，大陸華南地區水泥廠產能利用率滿載，業者預期3月至少還有2次調漲，國內西進水泥廠台泥(1101)、國產建材實業(2504)受惠，首季毛利率可望比去年同期提升3-5個百分點。
以大陸當地政府公布的，華南地區包括鐵、公、基工程，今年的預算數超過2千億元人民幣；廣東及廣西地區2、3線城市的房地產市場景氣仍處於熱絡。
春節過後「鐵、公、基」工程開工，市場需求增溫，台泥指出，廣東英德、廣西貴港廠3月至今，每天的發貨量都超過3萬噸，產能利用率超過100%。
由於春節期間各水泥廠庫存水準都在低水位、甚至零水位，因此，華南地區各大廠的產能滿載，市場已傳出出，下周每噸水泥先漲3-5%來試水溫，如市場接受度高，3月下旬還有第二波。
廣東、廣西地區水泥價格目前每噸在310-330元人民幣，已比去年同期高出2成以上；如果今年3月有連續2次的調漲，市場預期，華南地區各水泥廠第一季的營運將會是「淡季變旺」。
目前國內在大陸華南地區有投資水泥廠的台泥及國產建材實業，從去年第四季就已轉虧為盈，預期，從目前的市場價格及出貨狀況，今年第一季的營運肯定賺錢，且，盈餘會比去年同期呈倍數成長。
(工商)
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