中壇善心會捐80萬年菜 獨老彩繪劍獅回贈
台南市中壇善心會今年募集80萬元，捐助台南區1333位弱勢長輩在除夕夜孤單的餐桌上，有一頓溫暖的年夜飯。華山基金會今天在安平區石門里活動中心舉辦感恩會，33位長輩也彩繪帶有平安與祝福涵義的劍獅掛飾回贈，感謝該會長久以來對華山在地服務的支持。
華山基金會說，中壇善心會從2011年以來，每年在華山基金會歲末「愛老人、愛團圓」年菜活動期間，總是主動號召國內外會員奉獻愛心，協助募集年菜送給弱勢長輩。今年在總會長萬漢林、高雄分會長張國新及執行長蔡思暄不遺餘力奔走下，共募集80萬元，提供大台南區1333位弱勢長輩有一頓溫暖的年夜飯。
華山基金會上午在安平區石門里活動中心舉辦感恩會時，除邀請安平平安創意科技老闆施伯鋒為來賓及長輩們講解安平劍獅的文化與故事，現場義工更偕同33位長輩彩繪劍獅掛飾，並把帶有保佑平安與祝福涵義的劍獅，回贈給萬漢林、蔡思暄及張國新等人，感謝中壇善心會長久以來對華山在地服務的支持。
(中時)
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