馬國神秘! 金正男案比MH370更難調查

圖為馬航失事班機MH370檔案照。（圖／美聯社）

全世界兩起複雜又神秘的意外事件都發生在馬來西亞，不免令人聯想馬國真有那麼衰嗎?但也必須承認儘管有再多證據，馬國檢調恐怕都束手無策，他們有可能找到所有問題的解答嗎?

今天是馬航MH370失聯3周年，上月又發生更神祕難解的金正男在吉隆坡機場遭違禁毒液刺殺，雖然金正男案比MH370發現更多證據，但是案件卻更加棘手，北韓嫌犯讓整起意外更難以調查清楚，看來3年前就因馬航失聯事件染上神秘色彩的馬來西亞，註定又要因為調查難以取得進展，而更加神秘。

《美聯社》(AP)報導分析目前這兩起事件的調查情況如下:

馬航MH370班機

從吉隆坡飛往北京的波音777飛機在2014年3月8日起飛後失聯，至今已耗費1.6億美元(約新台幣49億元)調查這架在印度洋，澳洲西岸消失的馬航MH370班機，整起事件可以說是全世界民航史上最離奇的案件。

對機上239 名乘客家屬而言，至今仍抱持希望是不是能有一個答案解釋為什麼這架班機會消失，它又是如何消失的?

澳洲、馬來西亞和中國在今年1月中宣布結束深海搜索飛機殘骸，但是失蹤乘客的家屬依舊不放棄，希望籌得至少1,500萬美元(約新台幣4.6億元)，繼續展開私人搜索行動。

澳洲將繼續進行分析2015年7月首次尋獲的飛機殘骸，也將對不同的機翼進行漂移分析，希望有助確認這是飛機上的哪一部分。

馬來西亞當局稱目前尋獲的飛機殘骸已經超過20件，包括2星期前在非洲尋獲2件新殘骸，調查人員希望這些殘骸能為主要機體部分帶來新線索。

目前找到最重要的「黑盒子」，才是解開馬航之謎最關鍵的工作，但是調查人員受制於資訊有限、印度洋幅員廣大，水下搜索技術太薄弱，分析數據至今一直無法突破，馬來西亞希望今年針對現有的資料、證據，能夠提出一份最終的技術報告。

金正男遭毒殺

金正男（左）遭暗殺的原因至今仍撲朔迷離，外界懷疑其同父異母弟、現任北韓領導人金正恩在幕後主導。（圖／美聯社）

北韓領導人胞兄金正男，上月13日在吉隆坡機場遭2女嫌以毒液塗抹臉部，不到20分鐘後，毒發身亡，命喪馬來西亞。

越南籍和印尼籍女嫌被以謀殺罪起訴，目前無人在押，但是警方正在追查7名涉案的北韓人，其中4名案發當天已離開馬來西亞境內，另外3名據信仍在馬國，包括1名北韓大使，以及1名北韓國家航空《高麗航空》(Air Koryo)員工，警方認為他們可能還躲在大使館內。

律師Sankara Nair說，目前北韓外交官還在馬來西亞，兩國也尚未斷交，對馬來西亞而言，要抓到逃回平壤的北韓公民，是一項非常艱鉅的任務。馬來西亞已經尋求國際警察組織的幫忙，將4名北韓人列入通緝名單中，但前提是他們離開北韓才可能被逮捕。

另外，大使館官員受到外交豁免權保護，除非北韓放棄他的豁免權，否則也是無法被逮捕的。

目前2名女嫌聲稱她們被告知這起事件只是一場惡作劇，如果在缺乏證據或進一步佐證的情況下，整起毒殺事件就會被弱化。也就是說，檢察官無法證明她們的犯案動機，驚人的毒殺事件將轉為「疏忽或過失致死」，僅可處2年監禁或易科罰金。

(中時電子報)