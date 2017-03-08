婦女節 姐姐妹妹排隊瘋搶這個…

搶優惠，運動品牌專櫃擠滿人潮。（馮惠宜攝）

名運動品牌New Balance祭出「女性顧客購買女生商品可享3.8折」優惠，吸引許多婦女朋友排隊購買。（馮惠宜攝）

3月8日婦女節，知名運動品牌New Balance祭出「女性顧客購買女生商品可享3.8折」優惠，吸引許多婦女朋友排隊購買，台中中友百貨一早尚未開店即出現等待人潮，11點開店後專櫃即出現長長人龍準備購物，一群女大生開心的買了鞋、衣，每人手上都提了2.3袋，女學生說早上9點第一堂課結束就趕緊衝過來了，很開心可以低價買到想要的東西。

專櫃也緊急調來支援人手應付人潮，目前百貨進行人數控管，每梯次僅開放10人進櫃挑選，排隊人潮仍然源源不絕的湧出，大家都想享受難得的優惠。

(中時)