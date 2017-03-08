危害陸戰略安全 北京要韓中止部署薩德

美韓以反制北韓的核子與彈道飛彈測試為由，火速展開「薩德」反導系統的部署。圖為C-17運輸機載運2具「薩德」發射架和部分裝備6日晚抵達韓國烏山空軍基地的畫面。（圖/美聯社）

北韓6日試射4枚改良型飛毛腿飛彈後，韓美不顧北京強烈反對，火速展開「薩德」（THAAD）反導系統部署。部分裝備已於6日晚運抵韓國烏山空軍基地，美韓7日宣布，這是為了反制北韓的核子與彈道飛彈測試。

然而，中方認為，「薩德」系統的部署具有戰略目的，韓國這麼做有違為鄰之道。

中國外交部部長王毅8日在兩會記者會上指出：「薩德反導系統的監測預警範圍遠遠超出半島，它危害中國戰略安全的企圖已經是路人皆知。」

他並強調，影響中韓關係的最大問題，就是美韓執意要在韓國部署充滿爭議的「薩德」反導系統。中方敦促韓方懸崖勒馬、中止部署，不要在錯誤的道路上越走越遠。

由於在「薩德」系統的監視下，一切軍事活動都無所遁形，因此王毅意有所指地表示，部署「薩德」很可能使韓國陷入更不安全的境地。他力促韓國國內某些勢力，不要再一意孤行，否則結果只是損人又害己。

有分析指出，北京會大力反對「薩德」，是因為它的X波段雷達能監測約2,000公里內的飛彈威脅，深入中國腹地，能覆蓋解放軍北、中與東部等戰區，而且分辨率高，可完成探測、搜索、追蹤、目標識別等多重任務，「一覽無遺」地探測中國除西部外的導彈動態。

而大陸軍事微博「浩漢防務」分析也指出，一旦「薩德」入韓，其配套的AN/TPY-2雷達將對中國構成嚴重威脅。在X波段雷達的強力監測下，中國境內大部分陸空軍演都無所遁形，而戰機出動的架次與數量等，也都會被觀測到。更致命的，就是中國境內的飛彈發射活動，都會被監測到，彷彿在境內裝了一台監控器。

另一方面，據韓聯社報導，韓國軍方8日表示，一套「薩德」系統由5種裝備組成，難以一次從美國運至韓國。目前2台發射架已運抵韓國，其餘裝備將分階段陸續抵韓。

一套「薩德」系統由車載式發射架、AN/TPT-2相控陣雷達、防空飛彈、移動戰術指揮中心、發電機與冷卻器組成。而6日運抵韓國的首批裝備，是車載式發射架，一套「薩德」系統組態一般有6台發射架，最多可配置9台，而一台發射架可搭載8枚防空飛彈。

由於防空飛彈採取直接碰撞殺傷的方式，並備有紅外線探測器，因此攔截能力極強。

至於「薩德」系統的核心，則是AN/TPT-2相控陣雷達，它能探測敵軍飛彈，並誘導防空飛彈，分為前端模式（FBM）與終端模式（TM）。而將在韓國部署的雷達屬於終端模式，在敵軍飛彈下降時，能進行探測及追蹤，因此最大探測距離僅為800公里，並非原本各方預測的2,000公里，移動戰術指揮中心最多能同時攔截數十枚飛彈。

一套「薩德」系統的攔截範圍覆蓋軍事分界線以南韓方領土的1/2到2/3，攔截高度在40-150公里，遠高於韓軍「愛國者-2型」（PAC-2）防空飛彈，因此可與韓美兩軍的「愛國者」飛彈防禦系統、韓軍正在研發的中程地對空飛彈（M-SAM），以及遠端地對空導彈（L-SAM）組成多層防禦系統，以提高攔截率。

(中時電子報)