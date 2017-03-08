1底1000元 警破高檔麻將協會
1家名為「台灣麻將紙牌休閒協會」的麻將館，日前在萬大路某民宅2樓開幕，萬華警方接獲線報，該協會表面是「切磋」國粹，實際上供人賭博，而且是打1底1000、1台100元的高賭金麻將，每1將輸動輒超過5萬元，賭客沒有一定行情根本無法入桌，而且上場前，必需先匯款3萬元，到協會指定的銀行帳戶。
警方調查，協會平時假裝舉辦「麻將競賽」，然後發放300點的點數卡給會員，1點可換新台幣100元，自摸則要付給協會6點抽頭金（合台幣600元），結束後有會計統計輸贏，再轉帳匯回給賭客，因此在協會中看不到任何現金。
萬華分局東園所經多日追查，前往協會搜索，當場逮捕鄭姓負責人及8名賭客，查扣28000多點的點數卡，雖然鄭否認提供場所聚賭，但因有賭客指證歷歷，警方偵訊後，依賭博罪將眾人移送法辦。
(中時)
關鍵字：麻將競賽、台灣麻將紙牌休閒協會、賭客
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