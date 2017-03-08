孔子展 故宮：展覽名稱從未有「至聖先師」

故宮將舉辦「孔子展」。（中時資料照片）

今媒體報導，故宮將舉辦「孔子展」，因部分民眾質疑孔子與台灣關聯，故宮院長林正儀表示，「儘管內容無法更動，但在展名及介紹上會更謹慎，以免產生對立，不排除拿掉『至聖先師』四字。」該報導認為故宮此舉可能與「轉型正義」有關。

對此故宮嚴正否認，而策展人目前暫定的展覽名稱為「萬世師表：書畫中的孔子」，關注書畫文物中的孔子詮釋。故宮書畫處表示，先前曾訂名「儒者哲思」，但唸起來比較拗口，所以暫時先改成「萬世師表」。

故宮表示，本展討論過程中，從沒有「至聖先師」名稱出現，且展覽並沒有要取消，自然也沒有媒體宣稱「至聖先師四字擬刪」的問題。而林正儀受訪時，對展覽名稱還未有了解。

故宮5月將舉辦「于右任書法展」，7月舉辦「萬世師表：書畫中的孔子」，于右任雖曾為國民黨大老，故宮表示，無論是孔子或者于右任，展覽都是呈現詮釋或探討其藝術成就。

(中時)